PESARO Carpegna Prosciutto già con la testa rivolta alla semifinale di Final Eight di coppa Italia, in programma domani alle 20.45 contro la Germani Brescia, formazione che ha dimostrato di essere in buona salute dopo aver vinto meritatamente contro Milano.



La soddisfazione

Intanto coach Jasmin Repesa al termine della sfida contro Varese era «strafelice perché in una situazione veramente molto difficile per noi, siamo riusciti a vincere una partita molto importante grazie - afferma - ad una coesione di altissimo livello e ad una voglia enorme, nonostante nell’ultimo periodo è già 6-7 giorni che non abbiamo Moretti a causa dell’influenza e negli ultimi 4 giorni non avevamo avuto nemmeno Cheatham per gli stessi problemi e quindi quella con Varese era una partita molto difficile. Fortunatamente Kwan ci ha aiutato tantissimo nel finale di partita e lo ringrazio di cuore. Il match è stato molto combattuto, bellissimo e interessante, tra due formazioni che fino adesso sono salite alla ribalta grazie alla loro bravura in attacco, ma a Torino entrambe hanno fatto vedere una difesa a mio avviso sopra il livello medio. Varese è arrivata a questa gara determinata e con tanti tifosi e quindi volevano vincere per forza. Vorrei ringraziare anche i nostri tifosi - ha aggiunto Repesa - che non erano tanti come quelli della Openjobmetis ma si sono fatti comunque sentire e quindi complimenti a loro. Questi ragazzi meritano e spero che sabato ci siano ancora più tifosi qui a Torino». All’allenatore della Carpegna Prosciutto è stato poi fatto notare che le 17 palle recuperate e la difesa possono essere state le chiavi per portare a casa la vittoria. «Abbiamo iniziato la partita in maniera straordinaria contro una squadra che segna quasi 100 punti di media e noi nel primo quarto gliene abbiamo concessi 12 - ha sottolineato il coach della Vuelle -. Varese fino adesso ha vinto quasi tutti i primi quarti perché in tutti i match partono molto forte, corrono, segnano e giocano con fiducia e siamo stati veramente bravi mettendo una aggressività enorme ed eravamo connessi in difesa e per loro era tutto difficile e dovevano sudare molto per segnare. Peccato nel secondo quarto, perchè essendo pochi dopo le prime rotazioni siamo un poco calati, ma alla fine a mio avviso se guardiamo tutti i 40’ abbiamo vinto con pieno merito».

Focus su Brescia

Poi a coach Repesa è stato chiesto che partita si aspetta domani sera contro Brescia. «Ho ragazzi straordinari e disponibili e faremo di tutto per mettere in campo contro la Germani tutto quello che prepareremo. In questo momento ci interessa Brescia e guardiamo ad una partita alla volta. La Germani è rinata battendo Milano dopo sei sconfitte consecutive e questa è per loro una iniezione di fiducia straordinaria. Quindi affronteremo una formazione molto vogliosa e motivata, perché ha sofferto tanto nell’ultimo periodo e mercoledì sera hanno fatto vedere di essere capaci. Sarà una gara difficile contro una formazione più lunga della nostra. Fortunatamente abbiamo del tempo per recuperare e preparare al meglio la partita per andare a giocarla, a differenza di due anni fa quando giocammo tre partite in tre giorni e arrivammo alla partita di finale senza energie fisiche e mentali».