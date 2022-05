Anche un pullman di tifosi per sostenere la Vuelle domenica a Napoli

PESARO - La Carpegna Prosciutto non sarà sola domenica sera a Napoli per l'ultima partita di regular season del massimo campionato di basket, che deciderà l'accesso o meno dei pesaresi ai playoff scudetto, per la prima volta dopo dieci anni. Un pullman di tifosi è infatti in allestimento e verrà sicurtamente completato, è la prima volta, dopo tanto tempo, che la tifoseria pesarese prova ad organizzarsi per sostenere la squadra, oltre tutto in una trasfertta non certo agevole (si giocherà alle 20.45). La classifica vede la Vuelle attualmente all'ottavo posto, l'ultimo valido per i playoff scudetto, ma anche in poresenza di una vittoria sarà molto importante che la Unahotels Reggio Emilia batta la Kigili Bologna (già retrocessa), altrimenti le cose potrebbero complicarsi. Del resto è vero anche che pure in presenza di una sconfitta la Vuelle potrebbe andare ai playoff, in concomitanza però di risultati favorevoli su un paio di altri campi. La squadra di Banchi dovrebbe essere al completo, fatta sempre eccezione per Camara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA