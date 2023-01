Pesaro sulle montagne russe ma alla fine la spunta (76-73): piegata Verona nel calore del pubblico amico

PESARO- La Vuelle Pesaro vince, si regala un sabato di gioia ma deve comunque sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di una Tezenis Verona più ostica che mai. Alla fine i rossiniani si impongono per 76-73 sfruttando, nel finale, un errore da tre punti di Cappelletti che avrebbe potuto portare le squadre all'over time.

La gara

Una gara dominata dai tanti errori da una parte e dell'altra con la truppa di Repesa in grado, dopo un inizio non all'altezza, di girare il match dopo l'intervallo entrando in modo aggressivo e determinato nel rettangolo di gioco. Nell'ultimo quarto il completamento della rimonta favorito anche dalla tripla di Moretti e dai liberi sbagliati di Anderson per i veneti. Top scorer Cheatham con 18 punti.