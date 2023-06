Vuelle, il pesarese doc Elio Giuliani lascia l'incarico di addetto stampa. Sarà dirigente onorario del club

PESARO- Elio Giuliani, pesarese doc e responsabile comunicazione della Vuelle Pesaro, dopo 35 anni lascia l’incarico per motivi personali. L'ufficialità è stata data dal club attraverso una nota.

Il ringraziamento

«Per me ha rappresentato un’esperienza umana e professionale straordinaria e indimenticabile.

Per avermi chiamato a ricoprire questo ruolo e per avermi accolto con stima e affetto, esprimo profonda gratitudine a Sergio Scariolo e alle famiglie Scavolini. Inoltre grazie di cuore ai presidenti, dirigenti, collaboratori, allenatori, medici, preparatori atletici, fisioterapisti e giocatori della prima squadra e del settore giovanile, con i quali ho condiviso soprattutto gioie. Grazie ai colleghi giornalisti, ai quali auspico di aver fornito un servizio coscienzioso. Inutile sottolineare che resterò il primo tifoso di questa squadra e di questa Società, grazie alla quale, in questi anni, è stato possibile garantire dignitosa continuità alla tradizione cestistica pesarese. Con lei ringrazio anche il Consorzio Pesaro Basket e tutti gli sponsor che ne permettono l’attività. Ad maiora».

Il Presidente Ario Costa ha espresso: «Un’infinita gratitudine e riconoscenza al professionista e all’amico Elio che in queste lunghissime stagioni ed emozioni vissute insieme tra soddisfazioni e amarezze lo hanno visto protagonista, sempre preciso e puntuale per il bene della Società. Per questi motivi la Victoria Libertas ha stabilito di conferire a Elio Giuliani la carica di Dirigente Onorario del Club».