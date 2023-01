Vuelle, manca una vittoria (per entrare nella Final Eight): ecco i prezzi dei biglietti contro Treviso domenica 8 gennaio alla Vitrifrigo Arena

PESARO - La corsa alla final eight di Coppa continua: alla Vuelle, dopo la sconfitta di Reggio, manca una vittoria per entrarci (meritatamente, alla luce di quanto fatto vedere in campionato). Pesaro è oggi quarta in coabitazione con Trento, Brescia, Venezia e Varese. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che sono acquistabili i biglietti per assistere al match della 14^ giornata del campionato di Serie A tra i biancorossi e la Nutribullet Treviso (12esima in classifica a 8 punti) in programma domenica 8 gennaio alle 18 alla Vitrifrigo Arena.

Dove acquistare i biglietti

Online su Vivaticket.com, VL Point ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, in tutti i punti vendita Vivaticket e nella biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 16 di domenica 8 gennaio

I prezzi dei biglietti

Questi i prezzi dei biglietti per assistere al match Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Nutribullet Treviso

CURVA K E CURVA BIANCOROSSA (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto;

TRIBUNA LATERALE L2, L8 e N1, N7: 25 euro intero e 15 euro ridotto;

TRIBUNA (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 15 euro ridotto;

PARTERRE: 60 euro intero e 30 euro ridotto;

POLTRONCINE: 100 euro intero e 50 euro ridotto;

CURVA OSPITI: 20 euro intero e 14 euro ridotto

*La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni