PESARO Carpegna Prosciutto nuovamente al lavoro da ieri pomeriggio, per analizzare tutti gli aspetti che non hanno funzionato nella sconfitta subita in casa contro Brindisi e per preparare la prossima gara di campionato in programma sabato alle 20.30 a Varese contro la Openjobmetis.



Il mercato

Intanto per quanto riguarda il mercato, da Venezia ieri è rimbalzata la voce di un possibile interessamento da parte della Carpegna Prosciutto nei confronti di Austin Daye, che ha giocato già a Pesaro nella stagione 2015-2016 e che attualmente sta giocando a Taipei con la formazione dei New Taipei Kings, dopo aver risolto i problemi alla schiena che lo affliggevano. Vedremo nelle prossime ore se la trattativa decollerà o meno. Tornando invece al match di domenica con la Happy Casa, dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi di coach Repesa non sono riusciti a fare mai canestro con continuità e anche in difesa non si è vista la giusta cattiveria agonistica, considerato che alla fine sono stati 100 i punti subiti da parte dei ragazzi di coach Repesa. Purtroppo non si è riusciti a tenere a proprio favore nemmeno la differenza canestri, che era di ventotto punti. Visto il tanto equilibrio che c’è in campionato questo alla lunga potrebbe diventare un problema, considerato che la Carpegna Prosciutto ad oggi sia con Brindisi come detto che con Sassari non ha la differenza canestri a favore in caso di arrivo in parità, mentre con Trento si deve ancora giocare la partita di ritorno e si partirà dal più quattro in favore della Dolomiti Energia. A Varese invece sabato se non si dovesse centrare la vittoria, bisognerà almeno cercare di mantenere il più otto nella differenza canestri accumulato nella gara di andata. Comunque nonostante la sconfitta di domenica scorsa ancora nulla è precluso, visto che ci sono al momento ben cinque formazioni a quota 22 punti che sgomitano per accaparrarsi la migliore posizione in griglia play off, e che ad oggi hanno quattro punti di vantaggio sulle squadre che occupano il nono posto in classifica. Chiaramente sabato sera sul campo di Varese ci si aspetta una reazione di orgoglio da parte dei ragazzi di coach Repesa. In questi giorni si valuteranno anche le condizioni fisiche di Vasilis Charalampopoulos che dopo poco più di 2 minuti di gioco domenica scorsa non è più rientrato in campo a causa di un problema muscolare, mentre Leonardo Totè dovrebbe rientrare gradualmente in gruppo per essere poi disponibile sabato sera a Varese.

L’approccio

Contro la Openjobmetis sarà fondamentale l’approccio alla gara, visto che il campo di Masnago è notoriamente molto caldo e se i padroni di casa inizieranno a segnare con continuità sarà poi difficile fermarli, nonostante questa Carpegna Prosciutto abbia dimostrato ampiamente che Varese sia comunque una formazione alla sua portata.

La nota

Intanto ieri pomeriggio la società Victoria Libertas sulla promo “Special School” ed «alcuni equivoci», ha puntualizzato che «ad alunni e alunne delle scuole elementari e medie sono stati consegnati esclusivamente coupon gialli per acquistare un biglietto a un euro. A studenti e studentesse degli istituti superiori sono stati consegnati coupon rossi per acquistare un biglietto a cinque euro. La tariffa applicata alla biglietteria della Vitrifrigo Arena e online si basa pertanto sul codice presente sulla parte retrostante del coupon. La società consiglia di usufruire del canale online Vivaticket per evitare file agli sportelli».