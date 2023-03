PESARO Il ritorno di Austin Daye alla Carpegna Prosciutto è sempre più vicino e se non ci saranno clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà il figlio del grande Darren il rinforzo scelto per queste ultime dieci partite di stagione regolare che si devono ancora giocare. Austin Daye dopo aver giocato nel 2011 qualche partita in Russia con il B.C Khimki, ha iniziato la sua vera carriera in Europa proprio con la maglia della Vuelle, visto che nella stagione 2015-16 approdò a Pesaro per giocare la parte decisiva dell’annata che culminò poi con una meritata salvezza.

Il giro

Successivamente Daye ha vestito la maglia del Galatasaray in Turchia e quella dell’Hapoel Gerusalemme in Israele, prima di tornare in Italia con Venezia con cui ha giocato più di 100 partite, regalando ai tifosi della Reyer anche uno scudetto con il suo grande talento offensivo. In questa annata ha iniziato la stagione a Taipei con i New Taipei Kings, dove in sette gare giocate ha avuto una media di 16,7 punti in più di 34 minuti di utilizzo sul parquet, tirando con il 48,7% da due, il 35,2% da tre, il 91,7% ai liberi, conditi da 8,4 rimbalzi totali di media, 2, 9 assist a partita e 17 in valutazione individuale a partita di media.

Al lavoro

Nel frattempo continua il lavoro dei ragazzi di coach Jasmin Repesa in vista della sfida di sabato sera a Varese contro la Openjobmetis. La Carpegna Prosciutto si troverà ad affrontare una formazione in salute, reduce dalla vittoria di domenica scorsa ottenuta sul parquet di Napoli e che avrà anche tanta voglia di rifarsi dopo aver rimediato in questa annata due sconfitte tra campionato e quarto di finale di coppa Italia contro la Vuelle. Per Moretti e soci sarà fondamentale tornare ad essere incisivi in difesa, senza però cadere nella trappola di giocare allo stesso ritmo di Varese, che nella massima serie è quella che gioca più possessi in assoluto. Il match di andata che si concluse con la vittoria della Carpegna Prosciutto per 101 a 93 fu davvero spettacolare e chiaramente ci sono le premesse che anche quella di sabato possa essere una bella sfida, visto che si affrontano il primo e il terzo attacco del campionato per quanto riguarda i punti segnati. I padroni di casa viaggiano ad una media di 91,7 e la Vuelle invece ne mette di media 85,2. Di contro la Openjobmetis è anche la formazione che permette agli avversari di segnare più punti in A con 90,5 e la Carpegna Prosciutto invece ne concede 85,5. Gli arbitri designati a dirigere la sfida di sabato sera a Varese sono i signori Carmelo Lo Guzzo e Andrea Bongiorni entrambi di Pisa e Marco Catani di Pescara. La prossima giornata vedrà in programma diversi match interessanti, ad iniziare da quelli che coinvolgono le formazioni a quota 22 punti, visto che oltre alla partita tra Pesaro e Varese, Brindisi ospiterà in un palas già sold out i campioni d’Italia di Milano, mentre Sassari viaggerà alla volta di Scafati e Trento andrà a Brindisi. Anche Venezia e Trieste attualmente none in classifica non avranno impegni agevoli, considerato che la prima ospiterà la Virtus Segafredo Bologna e la seconda sarà di scena a Brescia. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica invece, spicca il match tra Reggio Emilia e Napoli in cui ci sono in palio punti importanti in chiave salvezza. Infine lunedì sera la Carpegna Prosciutto Papalini Under 19 si è imposta sulla Metauro Basket Academy 90-60. Il migliore marcatore della gara è stato Octavio Maretto con 14 punti, mentre Umberto Stazzonelli il 13 e 14 marzo è tra i convocati della Nazionale Under 20 che si ritroverà a Sirmione agli ordini di coach Alessandro Magro.