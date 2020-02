Vuelle Pesaro, un addio al giorno: dopo Chapman, se ne va anche Barford

PESARO - Vuelle, un taglio al giorno. Anche perchè ormai il destino con tanto di retrocessione in A2 è segnato. Prima l'addio a Chapman, adesso quello a Barford con tanti tifosi a chiedersi chi sarà il prossimo. Questo il comunicato emesso oggi dalla società biancorossa: "La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che in data odierna è stato rescisso il contratto che legava la società al giocatore Jaylen Barford fino al termine della stagione sportiva in corso. Il club ringrazia Jaylen per la professionalità dimostrata e gli augura buona fortuna per il futuro".

Rimarrà comunque in Italia uno dei giocatori più attesi ad inizio stagione della Vuelle, sembra infatti che l'accordo con Roma sia ad un passo.

