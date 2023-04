Vuelle, la prima di due finali. Oggi (ore 19) Pesaro di scena sul parquet della Gevi Napoli per difendere i playoff

PESARO Ieri alle 14 la Carpegna Prosciutto è partita alla volta di Napoli dopo essersi allenata in mattinata a Pesaro, e questa sera alle 19 (diretta on line su Eleven Sports e radiofonica sulle frequenza di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) affronterà la GeVi, nella penultima giornata della stagione regolare del massimo campionato di serie A.

LEGGI ANCHE: Napoli-Vuelle si gioca sabato: fa paura il caos per la festa Scudetto calcistica dei partenopei

Le curiosità

Quella odierna sarà la sfida numero 23 tra le due squadre e nel computo delle vittorie totali conduce la Vuelle per 13 a 9, ma a Napoli i padroni di casa conducono per 6 a 4. Da quando le due squadre sono tornate ad affrontarsi in A sono arrivate solo vittorie esterne da parte di entrambe le squadre. Nelle sfide tra i due allenatori su 21 partite giocate l'allenatore della Carpegna Prosciutto Jasmin Repesa ha vinto 17 volte, mentre coach Cesare Pancotto è a meno uno da 500 vittorie in A. L'ex del match sarà il lungo della Carpegna Prosciutto Leonardo Totè, che nella passata stagione andò a referto in nove occasioni con la maglia della GeVi giocando però solo tre partite. Infine l'ultima partita di stagione regolare prevista per domenica 7 maggio, si giocherà in contemporanea alle ore 18 e i ragazzi di coach Jasmin Repesa ospiteranno in casa Tortona.