Vuelle, è la prima di Sacco. Ma contro Milano serve una grande impresa

PESARO - E' il giorno del ritorno in panchina di Giancarlo Sacco. E' il giorno di Victoria Libertas-Olimpia Milano. Ma oggi più che mai non serve a nulla ricordare quelle sfide avvincenti che hanno fatto la storia di Pesaro. Non lo consente la classifica, la situazione e uno scenario capovolto. Carpegna Prosciutto senza vittorie, strada tutta in salita, quell'inferno chiamata serie A2 tante volte evitata con rimonte, miracoli, imprese stavolta è tanto ma tanto minacciosa. Ma bisogna provarci e anche se il pronostico è chiuso bisogna provarci anche oggi a cancellare quel maledetto zero dalla casella delle vittorie.





