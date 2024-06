PESARO Si continua a monitorare il mercato dei giocatori in casa Vuelle e forse per il primo annuncio potrebbe mancare davvero poco. Ieri da Udine - ultima squadra con cui ha giocato nella passata stagione dopo aver iniziato il campionato a Scafati in serie A1 - è arrivata la voce di un forte interessamento da parte della società pesarese nei confronti di Quirino De Laurentis, ala-centro di 207 centimetri, nato a Guardiagrele, classe 1992.



L’interesse

De Laurentis nella sua carriera ha vestito le maglie di Chieti, Castelfiorentino, Fortitudo Agrigento, Pallacanestro Forlì, Derthona Basket, Npc Rieti e appunto Scafati. Nelle prossime ore vedremo se il giocatore abruzzese accetterà le avance della Vuelle. Nel caso l’affare andasse in porto coach Stefano Sacripanti si assicurerebbe un giocatore di esperienza, che conosce molto bene la serie A2, avendola disputata per tante stagioni e anche con ottimi risultati. Al momento invece le possibilità di rivedere qualche giocatore che ha vestito il biancorosso nell’ultima stagione in serie A appaiono minime, così come i nomi accostati alla Vuelle nelle ultime ore, vale a dire quello di Tomas Woldetensae e Giovanni Pini ad oggi non paiono essere raggiungibili, anche perché entrambi stanno ancora cercando di capire se avranno o meno mercato in A1.

Le finali

Intanto Cantù lunedì sera ha riaperto la serie di finale promozione andando a vincere sul campo di Trieste che conduce ancora per 2 a 1 e questa sera alle 21 avrà ancora una chance per chiudere definitivamente i conti e tornare in A1. In caso contrario si andrà a gara cinque in programma il 15 giugno a Desio. Questa sera invece in B Nazionale verranno emessi i due verdetti su chi tra Montecatini, Avellino, Roseto e Livorno verrà promossa in A2. In Toscana l’inizio del match è previsto per le ore 21, mentre in Abruzzo si inizierà alle 20:45. Nel frattempo Vigevano ha confermato anche per la prossima stagione Giacomo Leardini. Verona ha ufficializzato il rinnovo contrattuale con l’ex coach della Vuelle Alessandro Ramagli fino al 30 giugno 2026 con opzione anche per l’anno successivo. Mentre Piacenza ha prolungato il rapporto con Lorenzo Querci. Forlì invece nonostante ancora non abbia ufficializzato nulla, pare comunque essersi accordata con l’ex lungo di Pistoia Angelo Del Chiaro e con Matteo Parravicini, mentre Cento è interessata a Renato Nicolai per quanto riguarda il ruolo di general manager. Vittorio Nobile dopo aver rescisso con Rieti sembra essere conteso da Udine e Cividale

In azzurro

Infine in vista del campionato Europeo Under 20, che si disputerà in Polonia dal 13 al 21 luglio, coach Paolo Galbiati nella lista dei convocati ha inserito anche i nomi di Octavio Maretto, già certo di fare parte della prossima squadra che giocherà il campionato di A2, di Umberto Stazzonelli cresciuto nel settore giovanile biancorosso e di Gabriele Tarallo prodotto del settore giovanile di Cantù, ma che in occasione della Ibsa Next Gen Cup ha vestito due anni fa anche i colori biancorossi della Vuelle per dare una mano al gruppo allenato da Giovanni Luminati.