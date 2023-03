Vuelle, niente da fare: la Virtus resta un tabù. Pesaro si arrende (88-76)

PESARO - Niente da fare. La Carpegna Prosciutto gioca alla pari per più di 25 minuti contro la Virtus Segafredo Bologna poi deve alzare bandiera bianca complice il maggior talento e la grande fisicità degli avversari che con un parziale di 19 a 6 nel terzo quarto chiudono la gara. Risultato finale: 88-76.



L’ultimo successo a Bologna per i biancorossi è datato 17 febbraio 2008, quando l’allora Scavolini Spar si impose per 81 a 72, mentre sono undici partite consecutive che la Virtus non perde contro la Vuelle e l’ultima sconfitta della formazione bolognese risale al 25 novembre 2018, quando la squadra del presidente Ario Costa si impose per 89 a 86.