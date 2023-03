PESARO La Carpegna Prosciutto parte stamane per Bologna, dove alle 19 affronterà la Virtus Segafredo Bologna, (diretta on line su Eleven Sports e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) attualmente prima in classifica e reduce dalla sconfitta subita venerdì sera in casa in Eurolega contro il Real Madrid. Coach Repesa nel turnover degli stranieri potrebbe scegliere di rinunciare per la sfida odierna alla guardia Jon Axel Gudmundsson, alla luce anche dei pochi allenamenti svolti in questa settimana con la squadra a causa di una botta alla spalla rimediata sabato scorso nella partita casalinga vinta contro Brescia.



La presentazione



Intanto ieri il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Luca Pentucci in merito alla sfida odierna ha detto. «Andiamo ad affrontare la Virtus Bologna che è una squadra costruita per obiettivi importanti, ed è guidata da uno dei migliori allenatori in Europa che è Sergio Scariolo. Bologna è una formazione molto fisica, lunga e solida e in attacco punta molto a giocare situazioni dal post basso soprattutto con Shengelia, ma anche con gli esterni e il playmaker. Inoltre gioca sulle uscite dai blocchi di Belinelli che in questo momento è in grandissima condizione, ma non si possono nemmeno dimenticare i pick and roll di Daniel Hackett e Nico Mannion con i quali costruiscono vantaggi per i loro tiratori». Il vice allenatore di coach Jasmin Repesa poi illustra le caratteristiche difensive della Virtus Segafredo. «Dal punto di vista difensivo i nostri prossimi avversari sono una compagine molto solida e aggressiva, che punta a rompere gli equilibri offensivi delle formazioni che deve affrontare». Pentucci analizza poi quelle che potrebbero essere le chiavi del match per provare a portare a casa i due punti. «Noi dovremo giocare in maniera molto fisica per togliere a Bologna la fisicità sia a rimbalzo che dentro l’area, e sarà fondamentale giocare con grande velocità in modo da cercare di non fermare mai la palla. Bisogna ripartire dall’ultimo quarto con Brescia, dove abbiamo giocato una partita di grande livello e tutto questo ci deve dare grande fiducia». Quella odierna sarà la sfida numero 160, con i padroni di casa che conducono nel computo delle vittorie totali per 105 a 54, mentre in casa della Virtus la Vuelle ha vinto solo 8 volte su 78 incontri giocati in Emilia.



I precedenti



L’ultimo successo a Bologna per i biancorossi è datato 17 febbraio 2008, quando l’allora Scavolini Spar si impose per 81 a 72, mentre sono undici partite consecutive che la Virtus non perde contro la Vuelle e l’ultima sconfitta della formazione bolognese risale al 25 novembre 2018, quando la squadra del presidente Ario Costa si impose per 89 a 86. Quello odierno sarà il secondo confronto tra i due allenatori, dopo quello della partita di andata giocata a Pesaro. Bologna non avrà sicuramente Isaia Cordinier e Milos Teodosic in campo, e gli ex su entrambe le sponde sono diversi, visto che in maglia Virtus ci sono coach Sergio Scariolo, Daniel Hackett, il preparatore atletico Matteo Panichi, Gora Camara, mentre in maglia Vuelle c’è Dejan Kravic e Valerio Mazzola, con quest’ultimo out a causa della rottura del tendine d’Achille. Infine saranno più di 300 i tifosi che oggi saranno presenti alla Segafredo Arena per sostenere i ragazzi di coach Jasmin Repesa, in quella che assieme alla partita con Milano è sicuramente la sfida più affascinante della stagione. I tre pullman allestiti partiranno alle 16 dal parcheggio davanti alla Vitrifrigo Arena e non più dal parcheggio del Prodi Sport come era stato inizialmente programmato.