Vuelle, che impresa in Coppa Italia: batte la corazzata Sassari dopo un supplementare e conquista la semifinale

Banco di Sardegna 110

Vuelle Pesaro 115



BANCO DI SARDEGNA Spissu 20, Bilan 19, Treier 3, Chessa n.e, Kruslin 8, Happ 4, Katic 2, Re n.e, Burnell 17, Bendzius 22, Gandini n.e, Gentile 15. All. Pozzecco.

CARPEGNA PROSCIUTTO Drell 23, Filloy 7, Cain 3, Robinson J. 27, Tambone 3, Mujakovic n.e, Robinson G. 15, Basso, Serpilli n.e, Filipovity 12, Zanotti 6, Delfino 19. All. Repesa.

ARBITRI Rossi, Baldini e Borgo.

PARZIALI 26-24; 53-49; 76-70; 99-99.

NOTEFalli tecnici a Pozzecco, Repesa e Gentile. Espulso Pozzecco. Usciti per cinque falli Cain. Justin Robinson, Filloy. Fallo antisportivo a Filloy.





MILANO La Carpegna Prosciutto centra l’impresa imponendosi dopo 45 minuti sulla corazzata Sassari. I ragazzi di coach Repesa giocano una fantastica partita su entrambi i lati del campo e vincono la sfida nell’overtime, quando la Carpegna Prosciutto detta legge conquistando meritatamente la semifinale. Oggi di nuovo in campo contro Brindisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA