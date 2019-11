La Vuelle per Brescia prova a recuperare Chapman, Perego: «Voglio più personalità»

PESARO - Si spera che non sia un’altra Black Sunday. Sta per partire la settimana dei grandi sconti e la Carpegna Prosciutto non può perdere più le sue occasioni. Domenica si scende in campo a Brescia, c’è una piccolissima possibilità che Chapman rientri, ma si farà di tutto per recuperarlo per la partita del prossimo fine settimana con Cremona. Per Totè, invece, più facile ipotizzare un ritorno il 1° dicembre con Milano. «Stiamo provando a poter avere Clint a Brescia, sta migliorando ma non si è mai allenato e non ci faccio conto - l’incipit di coach Federico Perego ieri, nella sede pesarese di Consultinvest -. Al di là dei problemi di infortuni a cui siamo amaramente abituati, anche a Roma abbiamo perso un’occasione che ci eravamo costruiti. La consapevolezza è che ci sta mancando l’ultimo passettino, abbiamo voglia di farlo e la squadra sta reagendo. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta per sopperire ai guai fisici, che sono capitati a due giocatori nello stesso ruolo: ora tutti vengono spostati di posizione. Se utilizzerò Basso? Sta lavorando e deve essere pronto, può esserci bisogno di lui ma senza pressione sul ragazzo».

Per acciuffare la prima vittoria servono difesa, fiducia, attenzione ai particolari e ai finali, un approccio con meno tensione. «Il problema delle ultime tre gare è stata la gestione del finale - dice ancora Perego -. Dobbiamo provare a divertirci a giocarli. Con Roma siamo sembrati insicuri, occorre cercare di avere più sfacciataggine e personalità».





