Vuelle che bella partenza: schiantata Brindisi. E domani c'è l'esame Sassari

OLBIA - Nella prima gara ufficiale post Covid, al Geovillage di Olbia la Carpegna Prosciutto supera la Happy Casa Brindisi con una prestazione in crescendo e un ultimo quarto devastante. La Vuelle sfianca i pugliesi con un Delfino deciso, un grande Zanotti e una percentuale del 96% ai tiri liberi.



Pesaro tornerà in campo domani alle 17 in diretta su Eurosport Player contro i padroni di casa di Sassari, il cui caso di sospetta positività al Covid-19 riscontrato nei giorni scorsi alla fine è stato risolto: l’esito degli esami è infatti risultato negativo per tutti i componenti del Gruppo Squadra. Lunedì i pesaresi se la vedranno contro la Virtus Roma. Per il club capitolino ci sarebbe sul tavolo un’offerta da oltre 52 milioni di dollari per acquisire la maggioranza del club. L’imprenditore interessato sarebbe statunitense.



IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Pesaro 71-83



BRINDISI Thompson 14 (3/4, 2/5), Harrison 15 (2/6, 1/5), Bell 8 (1/4, 2/3), Willis 12 (2/4, 1/3), Perkins 2 (1/5); Krubally 5 (2/3), Zanelli 7 (2/3 da 3), Gaspardo 3 (1/2, 0/2), Udom (0/1, 0/1), Visconti 5 (1/1, 1/5). N.e: Guido, Cattapan. All. Vitucci



CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO Robinson 7 (1/5, 1/3), Massenat 10 (2/4, 0/1), Delfino 19 (3/4, 3/5), Filipolity 2 (1/2, 0/3), Cain 8 (2/3); Tambone 9 (1/1, 1/4), Drell 5 (2/4, 0/1), Filloy 7 (2/4, 1/7), Zanotti 16 (5/5, 1/2). N.e.: Serpilli, Basso, Calbini. All. Repesa



ARBITRI Paternicò, Nicolini, Dori



PARZIALI 21-18, 38-37; 53-57



NOTE Happy Casa: 13/30 da 2, 9/27 da 3, 18/34 ai liberi; rimbalzi totali 44, offensivi 20, difensivi 20. Carpegna

Prosciutto: 19/32 da due, 7/26 da tre, 24/25 ai liberi; rimbalzi totali 37, offensivi 11, difensivi 26<HS9>





