La Vuelle battuta 91-79 anche a Pistoia, non bastano i 17 punti di Williams

PISTOIA - Si arrende anche a Pistoia la Vuelle, battuta 91-79 nonostante l’esordio in quintetto di Williams nell'anticipo della 14ª giornata del campionato di Serie A di basket. Pesaro, che ancora non ha mai vinto una partita, è ora -6 in classifica da Trieste e -10 dal resto del gruppo. Clamorosa la prestazione di Terran Petteway, mvp della sfida: prestazione da leader per l’americano classe ’92, autore di 32 punti con 6 su 10 da oltre l’arco. È la quinta vittoria di fila per Pistoia al PalaCarrara, tornato bunker inespugnabile. Dopo aver faticato per 30 minuti, i Carrea’s boys salgono di colpi in difesa nell’ultimo periodo, concedendo le briciole alla Vuelle, che si arrende soprattutto a un Petteway nella sua migliore versione da quanto tornato a vestire di biancorosso.

Coach Sacco rinuncia a Thomas (neanche nei dodici), mentre lancia subito in quintetto Williams. La Vuelle chiude a +5 (41-46) il primo tempo con i 26 punti della coppia Barford-Williams. Decisiva una vera e propria sparatoria da 3 nel finale: nel giro di poco si iscrivono al festival, oltre a Petteway, anche Dowdell, Pusica e Landi. Alla fine dei conti è Pistoia a presentarsi in vantaggio (68-66) a dieci minuti dalla conclusione e chiude a +13.



PISTOIA: Della Rosa 7, Petteway 32 D’Ercole 3, Quarisa ne, Brandt 11, Salumu 5, Landi 9, Dowdell 17, Johnson 3, Wheatle 4. All. Carrea



PESARO: Barford 14, Drell, Mussini, Williams 17, Pusica 21, Miaschi ne, Eboua 10, Chapman 5, Tote 10, Zanotti 5. All. Sacco

Parziali: 27-26, 41-46, 68-66

Arbitri: Begnis, Paglialunga, Boninsegna





