La Vuelle batte anche Brindisi per 74-69 e vola in finale contro Milano 17 anni dopo l'ultima volta

PESARO Capace di tutto, la Vuelle Carpegna Prosciutto doma Brindisi e vola in finale di Coppa Italia 17 anni dopo l’ultima volta. Domani, nel giorno di San Valentino, alle 18.15 sarà come scalare l’Everest contro Milano, che ieri ha travolto Venezia (96-65). Il sogno continua. Sia venerdì che ieri sera tantissimi tifosi – praticamente tutta Pesaro - erano davanti alla tv con felpe Vuelle. Una fiumana di fans impazziti di gioia. Alla fine la Vuelle ha avuto ragione di Brindisi, battendola 74-69 nella semifinale disputata a Milano. Anche stavolta Justin Robinson ha fatto la differenza, tanto che alcuni suoi numeri hanno strappato applausi ai pochi presenti: alla fine sono stati 23 i punti segnati dallo statunitense. La formazione di Jasmin Repesa tocca anche il +10 di vantaggio a 3' dalla sirena conclusiva, ma nel convulso finale deve difendersi con i denti dal prepotente rientro degli avversari che toccano anche il -1. Decisivi i due liberi di Delfino, dopo il contro-sorpasso fallito da Brindisi, che valgono il proseguimento del sogno in vista della finalissima contro Milano.

Ultimo aggiornamento: 23:07

