Vuelle Pesaro pronta alla battaglia (oggi ore 18.30) per cercare il bis contro Milano

PESARO Reagire dando tutto in campo. Questo chiedono i tifosi della Carpegna Prosciutto ai giocatori, a prescindere dal risultato che scaturirà questo pomeriggio alla Vitrifrigo Arena (ore 18.30 diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro, Radio Esmeralda Fano, on line su Dazn) contro i campioni d’Italia di Milano, reduci dalla sconfitta subita in Spagna venerdì sera sul campo di Valencia in Eurolega, e battuti ai pesaresi all’andata.



