La Vuelle all'attacco sul parquet di Treviso (oggi ore 20.30): adesso Pesaro non può più sbagliare

PESARO Carpegna Prosciutto nuovamente in campo questa sera alle 20.30 a Treviso (diretta on line su Eleven Sports e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) per la ventisettesima giornata di serie A. I ragazzi di coach Repesa attualmente ottavi in classifica se vogliono continuare a coltivare speranze per accedere ai playoff, hanno assolutamente bisogno di centrare una vittoria contro una Treviso che però venderà cara la pelle, alla luce anche dei prossimi impegni di campionato che la vedranno di scena domenica a Milano, poi ospiterà in casa la Virtus Bologna e nell'ultima giornata sarà di scena a Venezia.

Le curiosità

Quella odierna da quando Treviso è tornata in A sarà la sfida numero 7 e nel computo delle vittorie totali conducono i padroni di casa per 4 a 2. Su tre partite giocate in Veneto la Vuelle solo una volta ha vinto, precisamente nella scorsa stagione quando si impose per 73 a 63. Gli ex della gara sono Alessandro Simioni che è infortunato e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Vuelle e Davide Moretti che ha giocato 59 partite con la maglia di Treviso nel biennio 2015-2017 in A2, viaggiando a 9,3 punti e 2 assist di media.