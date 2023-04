La Vuelle cade a Treviso e si allontana in classifica: la Universo si impone con un perentorio 96-82

TREVISO Brutta sconfitta per la Vuelle Pesaro che cade nella tana dell'Universo Treviso sconfitta 96-82. Il ko allontana i biancorossi in classifica facendogli perdere terreno rispetto alle concorrenti. Un match ben giocato dai padroni di casa abili a sfruttare i momenti chiave della gara colpendo, in particolare, nel primo e nel quarto quarto.

Le curiosità

Quella odierna da quando Treviso è tornata in A è stata la sfida numero 7 e nel computo delle vittorie totali conducono i padroni di casa per 4 a 2. Su tre partite giocate in Veneto la Vuelle solo una volta aveva vinto, precisamente nella scorsa stagione quando si impose per 73 a 63. Gli ex della gara sono Alessandro Simioni che è infortunato e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Vuelle e Davide Moretti che ha giocato 59 partite con la maglia di Treviso nel biennio 2015-2017 in A2, viaggiando a 9,3 punti e 2 assist di media.