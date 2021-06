La Lube presenta Zaytsev, contratto triennale: «Il ruolo? No problem»

CIVITANOVA - Ivan Zaytsev è stato presentato dalla Lube, che lo ha ritrovato dopo 7 anni, con un evento mediatico che ha visto finalmente la presenza dei tifosi, dopo quasi 15 mesi di lontananza dalla squadra. Il capitano della Nazionale, 32 anni, ha scherzato e tenuto banco, come sempre, specificando di aver firmato un contratto triennale e sottolineando di non avere preferenze per quanto riguarda il ruolo. Zaytsev non sarà l'unico e l'unico colpo grosso del mercato della Lube, quasi certamente entro pochi giorni la società campione d'italia annuncerà l'ingaggio dello schiacciatore Lucarelli e la cessione dell'opposto Rychlicki.

