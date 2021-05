La Lube ufficializza il ritorno di Zaytsev, ora l'attesa è per Lucarelli

CIVITANOVA MARCHE - La Lube Civitanova ha annunciato il ritorno, già noto da tempo, di Ivan Zaytsev, che alla Lube ha già vinto tanto prima di consolidare una carriera già brillante giocando a Modena, a Perugia e due volte in Russia, al Cska e, nell'ultima stagione, al Kemerovo. Ivan Zaytsev con ogni probabilità giocherà nel ruolo di opposto, anche se in passato ha giocato anche come schiacciatore, questo potrebbe preludere ad una partenza di Kamil Rychlicki o ad un suo spostamento nel ruolo di schiacciatore, posizione in cui invece la Lube potrebbe ingaggiare il brasiliano Lucarelli, ora a Trento, che dovrebbe aver raggiunto da tempo un accordo preliminare con il club campione d'Italia

