La Lube travolge la Sir Safety e si guadagna il match ball per lo scudetto

PERUGIA - Nella terza partita della serie di finale scudetto del campionato di pallavolo, la Cucine Lube Civitanova ha battuto per 3-0 la Sir Safety Perugia in una partita che, contrariamente alle previsioni non ha avuto storia, come dimostrano i risultati dei tre set, vinti dalla squadra di Blengini per 25-20, 25-18 e 25-14. ora la Lube conduce per 2-1 nella serie e sabato pomeriggio a Civitanova avrà il match ball per conquistare il sesto scudetto della sua storia. La superiorità della Lube è apparsa nettissima e gli umbri praticamente non sono mai entrati in partita. Top scorer è stato Leal con 15 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA