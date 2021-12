Lube-Perugia si gioca, big match all'Eurosuole tra due squadre in difficoltà

CIVITANOVA - Si giocherà regolarmente domenica alle 18 all'Eurosuole Forum, la supersfida dell'ultima giornata di andata del massimo campionato di volley, tra la Lube Civitanova e la Sir Safety Perugia. In classifica i perugini hanno tre punti di vantaggio, ma in caso di vittoria della Lube per 3-0 o 3-1 sarà la squadra di Blengini a chiudere al primo posto il girone di andata e a conquistare la pole position nella griglia della Coppa Italia.

La partita dell'Eurosuole Forum era sembrata in forse in quanto la squadr umbra nei giorni scorsi ha comunicato la presenza di tre giocatori del roster positivi al Covid 19, l'opposto Richlycki, che sarebbe stato un ex, lo schiacciatore Andrerson e il centrale Mengozzi. Sarebbe bastata una quarta positività per causare il rinvio del match, ma sembra che oggi non siano stati registrati altri tamponi positivi. Non solo la Sir Safety però sarà in emergenza, la Lube ha infatti sempre Zaytsev ancora in rodaggio dopo i tre mesi di stop per l'infortunio al ginocchio, mentre Juantorena, con la schiena malmessa, difficilmente sarà della partita.

