Aspettando Lucarelli la Lube pesca in Slovenia un centrale del futuro

CIVITANOVA - Ha 20 anni ed è di passaporto italiano, anche se di origini abbondantemente slovene, il centrale che nella prossima Lube prenderà il posto del maceratese Larizza, che andrà altrove per giocare un po' di più. Si tratta di Rok Jeroncic, figlio d'arte (il padre vinse due scudetti in Italia) e già nel giro delle nazionali del suo paese. Il fatto di essere italiano agevolerà non poco Jeroncic, che fino a due anni fa era bassista in un gruppo rock di dsicreto successo e che si è detto entusiasta del trasferimento. Ora tutti aspettano l'annuncio dell'ingaggio di Ricardo Lucarelli che dovrebbe costituire il gran finale del mercato della Lube

