Finalmente è fatta per Lucarelli, la Lube è al completo

CIVITANOVA Ricardo Lucarelli è finalmente un giocatore della Cucine Lube. Il trasferimento del campione sudamericano dall'Itas Trento al club marchigiano è stato finalmente ufficializzato, Lucarelli avrà un contratto biennale e completerà la squadra campione d’Italia rimasta orfana di Yoandy Leal, approdato a Modena. Classe 1992, talento e classe da vendere, Lucarelli non ha la stessa potenza di Leal ma è dotato di grandi fondamentali in ricezione e difesa e di una tecnica sopraffina.

In posto quattro la Cucine Lube ha tre tra i migliori interpreti al mondo di questo ruolo, Jiri Kovar, in rappresentanza della scuola europea,capitan Osmany Juantorena e Ricardo Lucarelli, che sono tra i migliori interpreti di quella caraibica. Con un allievo di eccezione: Marlon Yant. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi che giovedì sera presso il ristorante l’Orso di Civitanova hanno in programma la cena del Club Lube nel Cuore.

