La Lube da giovedì con Trento nelle semifinali dei playoff scudetto

CIVITANOVA - Sarà l a sfidare la Lube Civitanova, a partire da giovedì 14 aprile nella sfida che vale l'ammissione alla finale scudetto. La squadra di coach Lorenzetti ha infatti battuto la Gas Sales Piacenza (parziali di 25-22, 25-19, 25-21) nella bella dei quarti di finale. In settimana l'Itas Trentino aveva anche battuto la Sir Safety Perugia al golden set nella partita di ritorno della semifinale di Champions League e si era qualificata per la finalissima, contro i polacchi dello Zaksa. Ora cresce l'attesa per le partite di semifinale, che saranno da un minimo di tre a un massimo di cinque. L'altra semifinale scudetto, ma questo si sapeva già, vedrà di fronte la Sir Safety Perugia e la Leo Shoes Modena. Gli umbri avranno il vantaggio dell'eventuale quinta partita da giocare in casa

