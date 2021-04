Pasqua in campo per la Lube, che sfida Trento in Gara-3 della semifinale

CIVITANOVA - Non c'è Pasqua che tenga per il campionato di volley, con la Lube Civitanova che sfida alle 17 all'Eurosuole Forum (porte chiuse e diretta streaming su Eleven Sports) la Itas Trentino Volley, sua degna avversaria nelle serie di semifinale dei playoff scudetto. Dopo due partite la situazione è di parità, con i trentini che hanno vinto 3-2 la prima partita a Civitanova e la Lube che ha restituito pan per focaccia vincendo 3-0 in trasferta la seconda partita.

Entrambe le squadre saranno al completo e metteranno in mostra ancora una volta una pallavolo di altissimo livello, ma la squadra di Blengini sembra in crescita, dopo che nel primo incontro Leal e De Cecco avevano risentito delle due settimane di assenza in seguito al contagio Covid di cui erano rimasti vittima.

