L'avventura della Lube nelle semifinali playoff comincerà mercoledì 14

CIVITANOVA - Il cammino della Cucine Lube Civitanova nella serie delle semifinali scudetto dei playoff comincerà il 14 aprile, di mercoledì sera all'Eurosuole Forum di Civitanova. Il nome dell'avversaria però sarà noto solo domenica sera, visto che Itas Trentino e Gas Sales Piacenza dovranno disputare la loro bella dopo che hanno vinto i rispettivi incontri casalinghi. L'altra semifinale vedrà di fronte la Sir Safety Perugia e la Leo Shoes Modena, a partire da giovedì 15 aprile. Dopo gara-1 del 14, la Lube giocherà in trasferta domenica 17, nonostante sia Pasqua, viaggiando comunque in direzione nord, poi di nuovo in casa mercoledì 20. Se saranno necessarie gara-4 e 5 bisognerà andare in campo anche domenica 24 e mercoledì 27 aprile

