La Lube piega Trento 3-0 e rimane in gioco. Domenica la sfida più calda

CIVITANOVA - Tutto facile per la Lube che schianta Trento e si rimette in corsa. La speranza rimane viva grazie ad una partita che i ragazzi di Blengini hanno dominato dall'inizio alla fine facendo capire agli avversari che la serie non è chiusa. Dopo aver vinto il primo set 25-16, timida è stata la reazione di Trento che però si è disunitqa nei moment chiave con la Lube che ha chiuso il parziale sul 25-19 per poi proseguire con il suo ritmo anche nel terzo set vinto 25-17. La serie adesso è sul 2-1 per Trento che ricordiamolo aveva vinto gara-1 e gara-2 sempre per 3-0 il 14 e il 18 aprile scorso. E adesso riflettori puntati sulla sfida verità in programma domenica a Trento.

