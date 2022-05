Lube, la grande occasione per la conquista del titolo tricolore

CIVITANOVA - Seconda chance per la conquista dello scudetto, atmosfera elettrica a Civitanova dove alle 20,45 andrà in onda gara-4 della finale scudetto con la Lube chiamata all'ennesima sfida contro la Sir Safety Perugia. Dopo aver vinto i primi due duelli e la sconfitta in Umbria di domenica, ecco la partitissima con la squadra di Blengini che ha la grande occasione di conquistare il titolop tricolore. Tutto esaurito al'Eurosuole, le Marche trepidano per la Lube.

