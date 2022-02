Per la Lube tutto facile con Vibo Valentia, continua il duello con Perugia

CIVITANOVA - Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, nell'anticipo della giornata di Superlega. I civitanovesi si sono imposti con un netto 3-0, la cui facilità è sottolineata dai risultati dei singoli set: 25-17, 25-17, 25-12, i appena un'ora e 15 minuti scarsi di gioco. La Lube sale così provvisoriamente a quota 42èpunti, -5 dalla capolista Sir Safety Perugia, e con lo stesso numero di partite effettuate. La Sir Safety scenderà in campo già sabato sera ospitando il fanalino di coda Ravenna e verosimilmente tornerà a +8, ma con una partita in più.

la Lube ha destato comunque un'ottima impressione, giocando ancora una volta senza il capitano, Osmany Juantorena.

