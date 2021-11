Sarà un Lube in emergenza anche per la sfida con il fanalino di coda Verona

CIVITANOVA - Turno infrasettimanale mercoledì 3 novembre per la Superlega di volley e Lub e che deve ospitare, alle 20.30 all'Eurosuole Forum, il fanalino di coda Verona. Potrebbe sembrare una sfida sulla carta facile, ma non è così. a parte il fatto che in Superlega di partite facili ce ne sono davvero poche, c'è da dire che la Lube anche in questa occasione sarà in assoluta emergneza. Infatti alla perdurante assenza di Zaytsev si sommeranno quella altrettanto certa di Kovar e quella molto probabile di Juantorena.

Il fatto poi che i tre assenti siamo tutti di passaporto italiano, fa sì che coach Blengini sarà condizionato anche dalla regola degli italiani da schierare e quindi ai titolari Anzani, e Balaso dovrà per forza aggiungere il palleggiatore Sottile o il centrale Diamantini, con il risultato che anche De Cecco o Simon dovranno a turno rimanere in panchina, inutilizzabili anche se perfettamente sani. Quindi tre infortuati ma quattro assenze per la Lube, che dovrà fare di necessità virtù

