Per la Lube sofferenza a lieto fine, Trento va ko al tie break

CIVITANOVA - Finale dolce per la Lube, che dopo quasi due ore e mezzo di partita, appassionante e spettacolare, ha piegato la resistenza della Itas Trentino al tie break, aggiudicandosi due punti importanti per la coprsa al primo posto in regular season, anche se ieri la Sir Safety Perugia ha anche lei vinto il recupero in cui era impegnata, ma per 3-0, ed ora ha 8 punti di vantaggio sui marchigiani, che hanno una partita in meno e vincendola potrebbvero andare a -5. Se poi la Lube si aggiudicasse lo scontro diretto con Perugia arriverebbe a -2 dalla Sir, che quindi ha almeno altri due punti da gestire per mantenere il prtimato.

La partita con Trento è stata appassionante, gli ospiti si sono trovati in vantaggio prima per un set a zero e poi per 2-1, ma la Lube ha sempre rimontato e poi si è aggiudicata un tie break incandescente per 15-13. I precedenti set avevano avuto questi risultati: 20-225, 25-20, 17-25, 25-22. La lube, come annunciato, è scesa in campo priva di Kovar e Juantorena

© RIPRODUZIONE RISERVATA