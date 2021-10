La Lube perde anche a Trento, non bastano due set ad alto livello

TRENTO - La Lube Civitanova, nella terza giornata del massimo campionato di volley è stata sconfitta 3-1 sul campo dell'Itas Trento, fresca vincitrice della Supercoppa. La squadra del fanese Lorenzetti ha vinto con merito, aggiudicandosi nettamente il primo e il terzo set (25-16 e 25-11 contro una Lube mai in partita in questi parziali). I marchigiani di Blengini hanno lottato nel secondo set, vincendolo 25-21 e nel quarto, che però hanno perso 26-24. La Lube è sembrata ancora in ritardo di condizione e in difficoltà per l'assenza di Zaytsev, che si dovrebbe protrarre ancora per qualche settimana, per fortuna le fasi decisive della stagione sono ancora lontane ed anzi essere in forma fin da ora sarebbe forse stato controproducente, fatto sta, che Trento, prima della classe, in classifica ha ora 5 punti di vantaggio sulla Lube.

