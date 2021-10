La Lube verso il primo big match. A Trento, come sempre, sarà dura

CIVITANOVA - Arriva il primo big match in campionato, anche se le sconfitte in stagione sono già due, per la Cucine Lube Civitanova, impegnata domenica 31 ottobre alle ore 18 a Trento nell'incontro più atteso della terza giornata del massimo campionato di volley. Il confronto non nasce sotto i migliori auspici per la squadra di Blengini, che dovrà sconfiggere il fattore campo e una squadra che sta attraversando un grande momento di forma e ha il morale altissimo, come testimoniato dalla final four di Supercoppa, svoltasi lo scorso weekend poprio a Civitanova. Come se non bastasse la Lube deve fare fronte ancor alle assenze di Zaytsev, mentre Yant è recuperato solo in parte e non è certo al top della forma

APPROFONDIMENTI CALCIO A 5 Delusione Italservice, solo ultima nel girone di Champions ed...

© RIPRODUZIONE RISERVATA