La Cucine Lube sconfitta in casa nel big match, Perugia è campione d'inverno

CIVITANOVA - Il big match dell'ultima giornata di andata della Superlega, in programma all'Eurosuole Forum, è andato alla sir Safety Perugia che ha sconfitto la Lube Civitanova per 3-1 (parziali di 25-15, 25-20, 28-30, 25-21 ).

Le due squadre erano in formazione d'emergenza, visto che la Lube ha fatto a meno di Juantorena, mentre la Sir Safety è scesa in campo senza Rychlicki e Anderson, positivi al Covid, oltre che di Mengozzi, che però non avrebbe comunque giocato. Perugia ha vinto i primi due set senza soffrire troppo, poi la Lube ha avuto una bella reazione e si è aggiudicata il terzo set, dopo un emozionante testa a testa. Di nuovo favorevole alla Sir Safety il quarto set.

Con questo risultato gli umbri si confermano al primo posto al termine del girone di andata, titolo platonico che però da loro diritto alla pole position nella griglia della Coppa italia, di cui dal 2 gennaio, Covid permettendo, si dovrebbero giocare i quarti di finale. La Lube per adesso insegue a 6 punti di distanza e nel girone di ritorno lo scontro diretto sarà a Perugia, ma di tempo per recuperare ancora ce n'è in abbondanza

