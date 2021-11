La Lube travolge anche Ravenna ed è sempre più sola in testa

CIVITANOVA - La Lube campione d'Italia ha battuto 3-0 la Consar Ravenna nella partita valida per l'ottava giornata della Superlega. La vittoria dei civitanovesi è stata nettissima (parziali di 18, 19 e 16 pnti realizzati dagli ospiti nei tra set) e dunque il testacoda con l'ultima in classifica non ha riservato brividi nè sorprese. La Lube è sempre più sola in trsta alla classifica della superlega, non solo per aver giocato più partite delle rivali, infatti Trento e Perugia hanno perso punti nelle loro sfide di questa settimana e quella dei biancorossi di Blengini può ora considerarsi una vera e propria fuga. Prossimo inpegno per la Lube, domenica in Superlega, a Cisterna di Latina

