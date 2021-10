La Lube pronta all'esordio interno "in presenza". Con Piacenza si gioca alle 15.30

CIVITANOVA - La Lube Civitanova, priva di Zaytsev e Yant, si prepara ad affrontare la Gas Sales Piacenza, domenica alle 15.30 in un Eurosuole Forum finalmente abilitato ad accogliere circa 2500 spettatori, che saranno circa 2000 una volta tolti gli ingressi riservati ad addetti ai lavori di vario tipo, e invitati vari, oltre agli staff delle due squadre. Si tratta comunque di un bel passo avanti che consentirà a molti tifosi biancorossi di rivedere al loro squadra dal vivo dopo circa 20 mesi. La sfida tra l'altro non è affatto scontata, infatti nonostante la forsa della Lube, gli avversari emiliani si presentano con un organico assolutamente raguardevole, con cui la Gas Sales spera di dare fastidio anche alle grandi della Superlega. Alcuni biglietti saranno disponibili al botteghino, ovviamente per assistere all'incontro sono necessari mascherina e green pass.

