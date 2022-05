Finale scudetto gara-2: la Lube va a mille, ora è sul 2-0 con Perugia

CIVITANOVA - La Lube ha vinto 3-0 gara-2 di finale scudetto contro la Sir Safety Perugia, in un Eurosuole Forum gramito da 4000 spettatori. La squadra di Blengini è stata nettamente superiore agli umbri e ha sofferto molto solo nel secondo set, vinto ai vantaggi per 29-27 dopo che gli umbri si erano portati in vantaggio fino al 19-16. Nel primo e nel terzo set invece la supremazia della Lube è stata netta e non viene spiegata a sufficienza dai risultati pasrziali di 25-21 e 25-22. Tutta la squadra di Blengini è sembrata superiore a quella avversaria, molto più incisiva soprattutto al servizio e nel gioco dal centro. Simon è stato ancora una volta quasi perfetto, ma bravissimi sono stati anche Anzani e Yant, devastante al servizio Zaytsev. Domenica pomeriggio a Perugia ci sarà gara-3, in caso di vittoria per la Lube sarà scudetto

Ultimo aggiornamento: 22:50

