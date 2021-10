La Lube a Padova, con l'anticipo del sabato inizia la Superlega

CIVITANOVA - La Lube Campione d'Italia uscente è in viaggio per Padova dove sabato pomeriggio (ore 18, telecronaca diretta su Raisport) con l'anticipo tra i veneti e i marchigiani, prenderà il via la Superlega, il massimo campionato di volley, non solo in Italia ma anche nel mondo. La squadra affidata all'ex ct azzurro Chicco Blengini sarà priva di Zaytsev e Yant, ma potrà ugualmente contare su una batteria di campioni assoluti e dunque gode dei favori del pronostico in questa prima uscita comunque non semplicissima. La Lube sarà dunque la squadra da battere anche in questa stagione, anche se, secondo molti addetti ai lavori, la concorrenza si è attrazzata a dovere. in particolare secondo molti la Sir Safety Perugia, prendendo Giannelli, Anderson e Rychlicki ha completamente annullato il gap nei confronti dei marchigiani, ed anche gli emiliani di Modena si sono avvicinati alla Lube, in particolare grazie agli innesti di Leal, Bruninho e Ngapeth. Dal cantio suo la squadra di Blengini potrà giocare le carte Zaytsev e Lucarelli, senza contare il portoricano Garcia, che potrebbe essere la grande sorpresa del campionato

