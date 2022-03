La Lube sconfitta a Modena, in Coppa Italia finale Trento-Perugia

MODENA - Nel recupero di Superlega svoltosi a Modena, la Lube Civitanova ha perso contro la Leo Shoes Modena per 3-1. La partita è stata molto combattuta, e la Lube, già priva di Juantorena e Kovar, ha dovuto affrontarla a partire dal secondo set priva anche di Yant, infortunatosi e sostituito da Garcia, con spostamento di Zaytsev nel ruolo di schiacciatore di banda. Il primo set è stato vinto dagli emiliani per 25-21, la Lube ha risposto nel secondo imponendosi per 25-22, di nuovo vittoria della Leo Shoes nel terzo (25-20). Nel quarto parziale emiliani subito in vantaggio e la Luber non rieswce mai ad invertire la tendenza, finisce 25-20 per la squadra gialloblù che schierava gli ex Stankovic, Leal e Bruninho. Nella Lube una citazione di merito in più per Simon e Lucarelli, tra gli emiliano micidiale Abdel Aziz. Ora in classifica la Lube è sempre seconda a pari merito con Trtento e a 10 punti da Perugia. I marchigiani hanno una partita in meno di entrambe le avversarie e quindi hanno buone possibilità di conquistare il secondo posto, ma il primo sembra ormai irraggiungibile, visto che mancano solo 4 partite alla fine della regular season (5 per la Lube),

Intanto a Casalecchio di Reno si sta svolgendo la final four di Coppa Italia, a cui la Lube non partecipa dopo undici anni. Nelle semifinali Trento ha battuto 3-0 l'Allianz Milano mentre la Sir Safety Perugia si è imposta per 3-1 alla Gas Sales Piacenza. Domenica pomeriggio la finale

