La Lube a Civitanova sfida Trento per il ruolo di unica alternativa a Perugia

CIVITANOVA - Arivano altri due recuperi di campionato, nel mercoledì sportivo del volley, e uno di essi è un vero big match, perché alle 20.30 all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche scenderanno in campo la Lube di coach Blengini e l'Itas Trentino del fanese Angelo Lorenzetti, appaiate al secondo posto a quota 37 punti, contro i 44 della capolista Sir Safety Perugia. Da segnalare però che la Lube ha giocato una partita in meno dei trentini e quindi battendoli andrebbe ad un potenziale +6 sul'Itas. Viceversa in caso di mancato successo la Lube vedrebbe scemare quasi del tutto le possibilità di chiudere la regular seasìon al primo posto perché il distacco dagli umbri rischierebbe di aumentare ancora.

Tra i marchigiani ancora assenti Juantorena e Kovar, tutti gli altri ci saranno, a cominciare da Zaytsev.

