La Lube perde anche a Perugia ma chiude la regular season al secondo posto

PERUGIA - La Lube Civitanova è stata sconfitta per 3-0 a Perugia dalla capolista Sir Safety, ma è matematicamente certa di chiudere la regular season al secondo posto, avendo mantenuto un punto di vantaggio sull'Itas Trentino, sconfitta inaspettatamente a Cisterna. La Lube ha 54 punti contro i 53 dell'Itas ma deve anche recuperare una partita, contro Milano. Per il resto la Superlega ha mandato in archivio la stagione regolare e gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff scudetto: la Lube dovrà affrontare la Vero Volley Monza, gli altri accoppiamenti sono: Perugia-Cisterna, Trento-Piacenza e Modena-Milano. La Lube dunque in Regular Seasn ha finora un ruolino di 18 vittorie e 5 sconfitte, le manca l'ultima partita. A Perugia la Sir Safety ha vinto i tre set con i parziali di 25-22, 25-21, 31-29 confermando di essere attualmente superiore alla Lube,

