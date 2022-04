La Lube a Monza cerca il pass per la semifinale scudetto

CIVITANOVA - Sabato di playoff per la Lube Civitanova, impegnata alle ore 18 a Monza sul taraflex della Vero Volley, per la seconda partita della sfida valida per i quarti di finale. i marchigiani si somno imposti per 3-0 nella prima partita e in caso di vittoria avranno la qualificazione alle semifinali scudetto. in caso di sconfitta, con qualsiasi risultato, la Lube sarà cstrtata a giocare gara-3, di nuovo a Civitanova. Blengini avrà tutti i giocatori a disposizione, fatto più unico che raro, che per fortuna si sta verificando proprio nei playoff. in caso di superamento del turno la Lube troverà in semigfinale la vincente della sfida tra Trtento e Piacenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA