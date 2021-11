La Lube verso Milano con una classifica ancora da riassestare

CIVITANOVA - Mentre lo staff medico monitora costantemente i giocatori infortunati, e non si sa ancora se Juantorena e Kovar potranno trnare disponibili subito, la Lube Civitanova prende la strada di Milano dove domenica alle 18 sarà ospite della quotata squadra lombarda, anch'essa un po' in ritardo in classifica rispetto alle aspettative della vigilia. La Lube, che ha brillantemente superato il turno infrasettimanale, pur se in formazione ampiamente rimaneggiata, va a Milano per un'altra vittoria, pensando anche che la giornata offrirà anche due scontri diretti, tra squadre di alta classifica, a Perugia dove arriverà Trento e a Monza, dove ci sarà Piacenza. Conquistare tre punti a Milano quindi vorrebbe dire riassestare completamente la classifica.

