La Lube vince anche a Cisterna, insidia Perugia e pensa alla Coppa Italia

CISTERNA - La Lube Civitanova si è imposta secondo pronostico per 3-0 alla top Volley Cisterna (parziali di 25-18, 25-18, 25-21), sul campo del fanalino di coda della Superlega. La vittoria sbrigativa ottenuta nel Lazio è il miglior viatico per andare alla caccia della Coppa Italia, trofeo che sarà assegnato domenica prossima a Bologna. La Lube giocherà i quarti di finale mercoledì a Civitanova contro la Kioene Padova, in gara unica, l'eventuale semifinale di disputerà sabato pomeriggio a Bologna, contro la vincente del quarto che metterà di fronte le squadre di Monza e di Modena, mentre la finale verrà disputata domenica.

In campionato invece la Lube con la vittoria di oggi resta a 3 punti dalla Sir Safety Perugia, che ha vinto 3-1 a Modena ed è salita a quota 52. Alla fine della regular season mancano per ò due giornate e in una di queste, il 3 febbraio, la Lube giocherà a Civitanova contro Perugia. In caso di vittoria da tre punti una parità in classifica premierebbe la Lube, per il maggior numero di vittorie

