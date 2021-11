La Lube vince l'ottava di seguito e ora cerca avversari in Europa

CISTERNA DI LATINA - Un'ennesima vittoria, l'ottava consecutiva, e per di più sul campo di una Top Volley Cisterna che aveva appena espugnato Milano. Così la Lube ha dato un'altra perentoria dimostrazione di forza, allungando ancora il passo in campionato, dove ora si fermerà per due settimane, dovendo giocare prima in Champions League, mercoledì sera all'Eurosuole Forum (ore 20) contro i russi del Novosibirsk e poi in Brasile a partire dal fine settimana, per giocarsi il Mondiale per Club.

A Cisterna la Lube ha vinto due set molto combattuti ed equilibrati per 25-23, e poi ha dilagato nel terzo set, vinto per 25-15

