La Lube ritrova anche Anzani e si prepara ai primi veri test

CIVITANOVA La Lube ha già ritrovato uno dei suoi due campioni d'europa, Simone Anzani, anche se il centralone lombardo ha solo assistito in borghese all'allenamento dei compagni. Oggi o domani dovrebbe raggiungere Civitanova l'altro reduce del trionfo europeo, Fabio Balaso. E' invece ripartito Marlon Yant, lo schiacciatore cubano si deve aggregare alla sua Nazionale Under 21per i campionati mondiali di categoria. Dunque da domani Blengini dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, tranne Zaytsev, e appunto Yant. Intanto giovedì la Lube disputerà la prima vera amichevole (ora si chiamano allenamenti congiunti, per evitare l'obbligo di avere un arbitro ufficiale) contro una squadra di Serie A1, la neopromossa Prisma Taranto.

